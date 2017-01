Météo : 10 départements, des Ardennes à l'Isère, en vigilance orange neige-verglas

Les intempéries survenus dans la nuit de jeudi à vendredi ont privé au moins 237.000 foyers d'électricité dans le nord, le centre et l'est de la France : "4452 interventions et près de 6000 pompiers étaient mobilisés", a précisé le ministre de l'Intérieur Bruno Le Roux, en déplacement au Centre opérationnel de gestion interministérielle des crises (COGIC).





Vendredi soir, les coupures d'électricité touchaient encore 35.000 foyers, principalement en Normandie et en Picardie. La société qui gère le réseau d'électricité en France a ajouté que plus de 330.000 foyers ont été privés d'électricité "au plus fort de la tempête" dans le courant de la nuit de jeudi à vendredi.





Selon Météo France, le temps sera "plus calme" la semaine prochaine "mais le froid fera son retour par le nord-est". "Les températures minimales devraient s’échelonner entre -5 et -10°C, voire bien moins localement sur les sols enneigés et dans le Nord-Est". Par ailleurs, à l'exception des littoraux atlantiques et méditerranéens, certaines régions pourraient connaître des journées sans dégel à partir du 17 janvier.