Météo : 170.000 foyers privés d'électricité, huit départements en vigilance orange neige-verglas

Au moins 170.000 foyers sont privés d'électricité ce vendredi midi dans le nord, le centre et l'est de la France, selon un dernier bilan. "4.452 interventions, et près de 6.000 pompiers étaient mobilisés", indiquait ce matin Bruno Le Roux, le ministre de l'Intérieur, en déplacement au Centre opérationnel de gestion interministérielle des crises (COGIC).