Météo : 237.000 foyers privés d'électricité, onze départements en vigilance orange neige-verglas

Onze départements du nord de la France sont désormais en vigilance orange neige-verglas ce vendredi matin selon le premier bulletin de Météo France : l’Aisne (02), Calvados (14), Eure (27), Manche (50), Mayenne (53), Nord (59), Orne (61), Pas-de-Calais (62), Sarthe (72), Seine-Maritime (76) et Somme (80). "On attend le plus souvent 2 à 5 cm, voire localement un peu plus près des frontières", précise l’institut météorologique.