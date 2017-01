Météo : adieu le froid... et l'alerte orange neige-verglas en Haute-Loire, Ardèche et Lozère

PRÉVISIONS - L'Ardèche, la Haute-Loire et la Lozère ne sont plus en vigilance orange neige et verglas depuis ce vendredi midi. La douceur devrait être durablement de retour dans tout le pays dès cet après-midi.