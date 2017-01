Météo : adieu le froid... mais alerte orange neige-verglas dans 2 départements

Encore quelques heures de patience pour les frileux. Si les départements de l'Ardèche et la Lozère sont toujours en vigilance orange neige-verglas ce vendredi matin - et ce jusqu'à midi - la vague de froid hexagonale touche à sa fin. L'alerte a d'ailleurs été levée pour la Haute-Loire.





En ce qui concerne l'Ardèche et la Lozère, les précipitations se poursuivent et se transforment en neige à partir de 1000, 1200 mètres d'altitude. "Il est déjà tombé 30 à 50 cm à partir de 500 m d'altitude, et plus de 60 à 70 cm en Ardèche et sur le Mont Lozère au-dessus de 1000 mètres d'altitude", précise Météo France. Ces précipitations s'accompagnent d'un vent de sud-est qui peut atteindre les 100 km/h et risque de provoquer la formation de nombreuses congères en altitude.