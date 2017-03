Zeus, Leiv, Adriano, Xynthia... Qui choisit les noms des tempêtes ?

Depuis 2002, ces appellations sont ouvertes au public auprès de l'Institut de météorologie de l'Université de Berlin. Moyennant un peu plus de 150 euros pour une dépression, 350 pour un anticyclone, quiconque le souhaite peut acheter le droit de donner son prénom à une perturbation. Une opération, baptisée "Adopt a Vortex", qui connaît un franc succès, comme en témoigne la liste déjà bien remplie de l’année 2017. En moyenne, 150 noms sont donnés aux dépressions européennes chaque année, qu’elles soient de faible ampleur ou parviennent à faire la une de la presse. Toutes ne seront pas aussi "célèbres" que Lothar (26 décembre 1999), Xynthia (28 février 2010) ou Klaus (janvier 2009).





Les tempêtes Leiv et Marcel qui ont frappé la France début février avaient en fait les prénoms des personnes les ayant déposés (Leiv Tholander et Marcel Ziefle). Jusqu’à Zeus qui balaye actuellement le pays, Pierre (7 février) – nom choisi par un professeur agrégé de géographie et responsable d’un Master sur le climat et l’environnement- ou encore Rolf, Udo et Wilfried ont soufflé. Le prochain à faire son apparition sera Adriano, suivi de Bernd et Christoph.





Cependant, les noms que nous connaissons ne sont pas utilisés par tous les pays. Les Français reprennent les noms choisis par les Allemands. Les Britanniques, quant à eux, optent généralement pour d’autres patronymes pour une même tempête.





Si vous avez envie de donner votre nom à une tempête, dépêchez-vous ! Et soyez plutôt inspiré : il reste le I, N, Q, S, X, Y et Z.