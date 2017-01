Météo : encore une semaine de froid vif, mais le redoux arrive (enfin), consultez les prévisions

Mais alors, à quand le redoux ? "La situation devrait s’améliorer en fin de semaine prochaine", affirme Météo France. "La journée de vendredi sera une journée de bascule, précise l'établissement de météorologie. Le week-end prochain, les gelées seront moins fortes et elle vont même disparaitre sur toute la façade Ouest et dans le Sud".





Côté températures pour les journées de samedi et dimanche, les minimales seront comprises entre -4 et 0° dans la partie Nord-Est et Centre-Est du pays, entre 0 et 4°C sur l'Ouest et entre 2 et 6°C sur le pourtour méditerranéen. Les maximales, elles, seront comprises entre 6 et 10° sur une bonne moitié Nord-Ouest de l'hexagone et entre 10 et 14* dans l'Ouest et le Sud.





"On aura même des valeurs un peu au-dessus des normales de saison", indique Météo France. Ça donnerait presque envie de ressortir les maillots de bain.