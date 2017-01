Météo : 10 départements de l'Est en vigilance orange neige-verglas

Les intempéries survenus dans la nuit de jeudi à vendredi ont privé au moins 237.000 foyers d'électricité dans le nord, le centre et l'est de la France : "4452 interventions et près de 6000 pompiers étaient mobilisés", a précisé le ministre de l'Intérieur Bruno Le Roux, en déplacement au Centre opérationnel de gestion interministérielle des crises (COGIC).





A 5h30 ce matin, les coupures d'électricité touchaient essentiellement 70.000 foyers en Picardie, 65.000 en Normandie, 17.000 dans le Nord-Pas-de-Calais, 13.000 dans la région Centre, 12.000 en Champagne-Ardennes et 9700 en Lorraine, a précisé Enedis. La société qui gère le réseau d'électricité en France a ajouté que plus de 330.000 foyers ont été privés d'électricité "au plus fort de la tempête" dans le courant de la nuit. Des centaines de techniciens sont à l'oeuvre pour solutionner le problème, a-t-elle indiqué.