Météo : sept départements du Sud en alerte aux pluies et aux vents violents, 41.000 foyers privés d'électricité

Dans le Languedoc-Roussillon, et notamment dans les départements de l'Aude, de l'Hérault et des Pyrénées-Orientales, un épisode pluvio-orageux nécessitera quant à lui une vigilance particulière du fait de l'intensité et de la durée des pluies attendues.





L'alerte débutera dans la nuit de lundi à mardi pour se terminer mardi à 6h. Au total, le cumul des pluies supplémentaires prévues est de 150 à 200 mm, avec parfois de fortes valeurs en quelques heures.