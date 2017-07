L'alerte aux orages étendue à 17 départements, dont Paris et l'Ile-de-France

La liste comporte aussi depuis l'après midi l'Aube, le Cher, la Corrèze, la Creuse, l'Indre, le Loiret, la Nièvre, la Seine-et-Marne, la Haute-Vienne et l'Yonne. En revanche, la Charente et la Vienne ne sont plus sous sous surveillance.





Quelles évolutions ? Entre temps des cumuls importants de pluie (40 à 0 mm) sont attendus en quelques heures. Les orages devraient s'intensifier en région parisienne mais décliner dans le reste du pays. La fin de l'évènement est prévue dans la nuit de dimanche à lundi à minuit