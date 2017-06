Alerte canicule : ce mercredi a été la journée de juin la plus chaude depuis 1945

Vous étouffiez sous les températures ce mercredi ? Normal, ce fut la journée de juin la plus chaude en France depuis 1945, selon Météo France. La moyenne des températures à l'échelle nationale a atteint les "26,4°C". "C'est un nouveau record, c'est la journée de juin la plus chaude depuis l'après-guerre", a déclaré le prévisionniste François Gourand à l'AFP. Le record du 28 juin 2005 (26,1°C) avait déjà été battu mardi avec 26,2°C et pourrait l'être à nouveau jeudi, a-t-il ajouté.





Et il fera encore et toujours chaud ce jeudi. L'épisode caniculaire se poursuit et il ne faut pas espérer d'amélioration globale avant vendredi. 67 départements sont toujours placés en vigilance orange à la canicule par Météo France, selon le dernier bulletin de l'institut publié à 6H.





La nuit n'a guère été fraîche avec des températures dépassant allègrement les 22 degrés un peu partout dans le pays. Dans la journée, le thermomètre grimpera à nouveau largement au-delà des 30 degrés un peu partout, avec des pointes à 37-38 degrés de l'Occitanie à l'Alsace. L'est de la France va d'ailleurs connaître sa journée la plus chaude de la semaine et des risques d'orage sont à prévoir.