METEO - Alerte neige et verglas cette nuit sur 18 départements du nord de la France, consultez la carte

Le temps lundi sera marqué par un léger redoux sur le Nord-Ouest, un peu de neige sur le Nord-Est et des éclaircies dans le Sud, selon Météo-France. Le matin il neigera faiblement sur le sud de la Picardie, l'Ile de France, la Champagne. Dans une atmosphère encore très froide, une couche de 1 à 2 cm de la Seine-et-Marne à la frontière belge est attendue. Sur Paris, ces chutes de neige ne donneront pas une couche significative.





Des pluies verglaçantes seront également possibles dans la matinée sur l'Aube et la Bourgogne. Plus à l'Est, il neigera en Haute-Marne, Lorraine et Alsace. Les quantités attendues seront faibles mais les sols blanchiront rapidement et la couche atteindra 2 ou 3 cm par endroits, principalement sur les Vosges.

L'après-midi la perturbation se décalera vers l'Est, de faibles chutes de neige se produiront du nord de la Bourgogne à l'Alsace et au Jura.

A l'ouest le temps se radoucira un peu, quelques pluies s'étireront en matinée du sud Bretagne à l'Ile-de-France, elles se replieront le long de la Loire l'après-midi. Des éclaircies reviendront sur les régions bordant la Manche, entrecoupées d'ondées côtières. Le vent de nord-est sensible accentuera l'impression de fraîcheur bien que les températures redeviendront légèrement positives en journée sur le Nord et l'Ouest.





Sur la moitié sud, le temps sera sec. Le soleil restera bien présent en montagne, mais il se voilera sur le Massif central. En plaine, les brouillards matinaux seront nombreux en vallées de Garonne et du Rhône, il évolueront difficilement et des plaques de grisaille persisteront l'après-midi. Le ciel deviendra nuageux sur le Sud-Ouest et la Provence, quelques ondées menaceront la Corse.