ALERTE MÉTÉO - Neige, verglas, vents violents... 21 départements en vigilance orange ce dimanche

La neige, mais surtout les pluies verglaçantes, vont s'inviter ce dimanche des Pays de la Loire aux Hauts-de-France, en passant par Paris et la Normandie. De dimanche à lundi, cette perturbation devrait progressivement remonter du sud de la Champagne vers le nord-ouest de la France. L'épisode traversera l'Île-de-France dans la matinée. L'air froid résistera près du sol et les premières précipitations auront lieu sous forme de pluies verglaçantes pendant quelques heures, avant que le redoux ne se généralise.





17 départements sont toujours placés en vigilance orange pour neige et verglas ce dimanche à 8 heures : Aisne (02), Eure-et-Loir (28), Indre-et-Loire (37), Loir-et-Cher (41), Loiret (45), Maine-et-Loire (49), Oise (60), Sarthe (72), Paris et petite couronne (75-92-93-94), Seine-et-Marne (77), Yvelines (78), Yonne (89), Essonne (91) et Val-d'Oise (95).





Quatre départements ne sont plus concernés par l'alerte orange ce dimanche matin, mais restent en vigilance jaune : Cher (18), Deux-Sèvres (79), Indre (36) et Vienne (86).





Par ailleurs, de fortes rafales de vent sont également attendues dans le sud-ouest. Quatre départements (le Tarn, le Tarn-et-Garonne, la Haute-Garonne et l'Aveyron) ont été placés en vigilance orange par Météo France ce dimanche. La nuit prochaine et lundi, le vent atteindra sur les régions de plaine les 100 km/h. Sur les hauteurs les rafales seront voisines de 120 km/h.