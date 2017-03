Météo : alerte orange aux vents violents en Auvergne-Rhône-Alpes

Le Rhône, la Loire et la Haute-Loire ont été placés ce vendredi en vigilance orange pour vents très forts par Météo-France qui prévoit des rafales de 90 à 110 km/h, et même plus localement, jusqu'à samedi midi.





En cours de journée, le vent de sud se mettra en place sur le Massif central. Sur les départements placés en vigilance orange, il se renforcera nettement dans l'après-midi, non seulement sur le relief, mais également en région de plaine en aval du Vivarais et du Pilat, impactant l'agglomération de Saint-Étienne, la vallée du Gier et le sud du département du Rhône.