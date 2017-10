Météo France : l'Aude et l'Hérault placés en alerte orange aux orages et inondations

Attention aux orages et aux pluies. Les départements de l'Aude et de l'Hérault ont été placés en vigilance orange aux orages et pluie-inondation par Météo France pour toute la journée de jeudi. "Un risque d'orages forts, d'intensités pluvieuses soutenues et de cumuls locaux importants justifie une vigilance particulière", justifie Météo France.





Les zones principalement impactées seront probablement l'est de l'Aude et une grande moitié ouest de l'Hérault. "Certains orages pourront être forts et, outre la foudre, pourraient donner lieu à de fortes rafales et à de la grêle, peut-on lire dans le communiqué de Météo France.