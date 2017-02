Météo : fortes pluies dans l'Hérault, l'Aude et les Pyrénées orientales, alerte aux inondations dans l'Aveyron

Après les vents violents, les fortes pluies. La Saint-Valentin sera marquée par l'humidité, ce mardi, dans le Sud de la France, de l'Aveyron jusqu'aux Pyrénées Orientales. En effet, Météo France a mis en plac une alerte orange aux fortes pluies pour l'Aude, les Pyrénées Orientales et l'Hérault, et aux inondations pour l'Aveyron, dans les terres proches de la rivière du Dourdou.





En cette fin de nuit de lundi à mardi, les pluies se maintiennent sur les reliefs de l'Espinouse, dans l'Hérault et prennent un caractère orageux de plus en plus marqué, qui persistera jusqu'en milieu de journée ce mardi, avec un cumul des précipitations allant de 120 à 170 mm, avant de faiblir dans l'après-midi.





Du côté de l'Aude et des Pyrénées Orientales, les pluies orageuses vont s'intensifier jusqu'en fin de matinée, avant d'être remplacées par de simples pluies en milieu de journée. Reste que, malgré cet affaiblissement, les cumuls de précipitations devraient atteindre 90 à 120 millimètres. Manque de chance : à ces épisodes pluvieux s'ajouteront des vents d'Est-Sud-Est sur le Golfe du Lion qui empêcheront les pluies de se déverser en direction de la mer.