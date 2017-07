Météo : après un bref répit, 12 départements placés en vigilance orange aux orages

Dans les zones concernées, des orages déjà présents donnent souvent de la grêle, et surtout des cumuls de pluie notables, de l'ordre de 30 à 50 mm en une heure, avec des cumuls possibles de 100 mm en trois heures, selon les précisions de Météo France.





Quelles évolution ? Les orages devraient perdurer une bonne partie de la soirée avant de s'éteindre au cours de la nuit. Dans leur déplacement vers le nord-est, ils gagneront ensuite les départements de la Bourgogne et l'est de l'Île-de-France. Une accalmie est attendue en deuxième partie de nuit mais de nouvelles intempéries arrivant par la façade atlantique et les Pays de la Loire devraient se manifesrer lundi matin.