METEO - Décembre 2016, mois le plus sec depuis près de 60 ans

Sec et ensoleillé comme jamais. Le mois de décembre a été le plus sec jamais enregistré en France depuis 1958. La cause ? La persistance d'un anticyclone qui a bloqué l'arrivée des perturbations atlantiques. Les précipitations sont déficitaires sur la plupart des régions métropolitaines, et ce déficit "dépasse très souvent les 50%", indique Météo France dans un bilan de la période du 1er au 27 décembre publié sur son site internet.





"Sur certaines villes comme Embrun (Hautes-Alpes) ou Chambéry, il n'est pas tombé une seule goutte depuis le début du mois", précise-t-il.