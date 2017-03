Orages et vents violents : 28 départements du quart nord-ouest placés en vigilance orange

La pluie arrive par la façade Atlantique, de la Seine-Maritime à la Loire-Atlantique, et la forte perturbation gagnera ensuite l’intérieur des terres pour toucher les Pays de la Loire et le Centre avant d’atteindre l’Ile-de-France dans le milieu de l’après-midi. De la grêle est attendue sur Paris et sa banlieue entre 15h et 16h.





La pluie va balayer tout le pays de l’Ouest vers l’Est durant la journée avant de laisser sa place à un temps de traîne et à des giboulées de neige ou de grésil par endroit. Des orages sont à craindre ainsi que des rafales de vent pouvant atteindre jusqu’à 120 km/h.





Attention si vous êtes en Bretagne ! Les rafales les plus fortes devraient frapper les départements bretons en fin de matinée. Une accalmie est à espérer sur l’Ouest en milieu d’après-midi puis progressivement sur l’Est en soirée.