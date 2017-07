Où s'abriter en cas d'orage ? Puis-je téléphoner ? Cinq questions sur les précautions à prendre contre la foudre

"La meilleure façon de se protéger de la foudre, c'est de mettre le moins de surface du corps à l'air libre : s'accroupir et se mettre en boule", souligne David Dumas. Mais il ne faut jamais se tenir debout les jambes écartées, et encore moins courir, car on risque d'être électrocuté par une "tension de pas". "Il y a un effet de transmission par le sol. Plus l'écart entre les jambes est important, plus le risque est grand", explique Claude Roulleau. C'est cet effet de "tension de pas", relève-t-il, qui foudroie chaque année des milliers de vaches en France.