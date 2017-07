Météo : l'été fait son retour pour ce long week-end du 14 juillet

A point nommé. Après les fortes pluies et les orages de ce début de semaine, les températures estivales seront de retour pour ce week-end prolongé du 14 juillet. Mais l'embellie sera progressive.





Concernant la journée de vendredi, malgré un ciel assez chargé ponctué parfois de quelques averses, le temps restera globalement sec et doux sur le Nord et la Picardie, selon les prévisions de Météo France. Entre le Massif central et les Pyrénées, les nuages matinaux laisseront place aux éclaircies dans l'après-midi. Sur le relief pyrénéen ainsi que sur les Vosges, le Jura et le Mercantour, de rares averses ne se sont pas à exclure. Partout ailleurs, la journée sera chaude et bien ensoleillée.

Les températures seront comprises en matinée entre 11 et 15 °C sur la moitié nord, 15 et 22 °C au Sud. L'après-midi, elles atteindront 20 à 22 °C près des côtes de la Manche, 27 à 35 °C sur le Sud-est, 22 à 27 °C sur les autres régions.





Du côté de la Méditerranée, un mistral, une tramontane et un vent d'ouest souffleront fort avec des rafales pouvant atteindre les 80 km/h.