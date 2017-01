Mouthe, bienvenue dans le village le plus froid de France

Mais comment expliquer qu'il y fasse aussi froid ? Mouthe est située entre deux massifs montagneux, dans le fond d'une "combe", val en forme de large cuvette dans lequel l'air froid s'accumule en l'absence de vent. C'est là que les températures sont les plus fraîches, donc les plus basses. Preuve en est, une année sur deux, le thermomètre chute sous les -25 degrés.





Et contrairement à ce que l'on pourrait croire, la vie au village n'est pas figée. En 1985 déjà, les habitants affirmaient vivre tout à fait normalement. "La vie est très normale à Mouthe. On s'habitue à ce froid et on y vit très bien", expliquait alors un riverain. Cette année, avec la vague de froid généralisée attendue cette semaine, Mouthe devrait à nouveau grelotter.