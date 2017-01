Météo : les dix villes de France les plus touchées par la vague de froid

Le pic de froid n’a pas non plus épargné la capitale, mais aussi des villes côtières du sud. A Biarritz, il fallait faire face à -4,8°C. Pour Paris, -3,8°C et enfin à Ajaccio, où on s’en tire bien mieux qu’à Mouthe, il faisait à peine -2,6°C.





Météo France a par ailleurs placé ce samedi matin 30 départements en vigilance orange, soit dix de plus que la veille, pour des risques de neige et de verglas. Les nouveaux départements sont : Aube, Côte-d'Or, Loir-et-Cher, Loiret, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Sarthe, Vosges et Yonne.