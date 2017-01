Non, le froid n'atteint pas des records : la France a déja connu bien pire

Si l'imaginaire populaire associe souvent la neige à Noël, la probabilité d'avoir de la neige en plaine à cette période est en réalité faible. En effet, la présence de neige au sol à Noël entre le 24 et le 26 décembre n’a été observée qu'une dizaine de fois en moyenne au cours de la période 1950-2016 du Nord-Est au Massif Central, et encore plus rarement sur la moitié ouest et le littoral.





L'année 2010 est remarquable par l'étendue du manteau neigeux relevé à cette période : 3 à 10 cm recouvrant un large quart Nord-est, de Lille à Limoges, en passant par Rouen et Paris, mais aussi le Massif Central et le Rhône Alpes. Autre record, il y a tout juste 20 ans, 1996 a également été marquée par de nombreuses chutes de neige sur l'Ouest, notamment sur les Pays-de-la-Loire avec par exemple 12 cm à Angers le 25 et 7 cm au Mans le 24 décembre.





En 1986, ce sont cette fois-ci les régions de l'est qui ont été touchées : 18 cm de neige relevés à Strasbourg le 24, 16 cm à Lyon et 12 cm à Dijon le 25. En 1962, il a neigé sur de nombreuses villes de la moitié sud comme Bordeaux, Toulouse, Clermont-Ferrand et même à Marseille avec 20 cm relevés le 24 !