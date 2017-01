Météo France place 4 départements des Pyrénées en vigilance orange, la Corse en neige-verglas

Sur l'Île-de-France, la vigilance orange neige et verglas a été levée pour le moment. Mais le froid va s'accentuer sur l'est du pays. De la Bretagne et de la Basse-Normandie au sud de la Garonne, le temps reste gris et faiblement pluvieux toute la journée.





Du Limousin et de l'Auvergne jusqu'au Tarn, l'Aveyron et la Montagne Noire, il neigera encore faiblement en plaine ou à basse altitude ce matin. Cet après-midi, le risque de neige se limitera au relief du Massif central. Du nord de la Seine au Centre, après les petites chutes de neige de cette nuit, Météo France conseille aux gens de prendre garde aux sols localement glissants et aux brouillards matinaux parfois denses.