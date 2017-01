Météo : pourquoi le plan "Grand froid" n’a-t-il pas été déclenché à Paris ?

Samedi, près de 200 militants de l’association Droit au logement ont manifesté dans une aile désaffectée de l’Hôtel-Dieu, à Paris. Ils réclamaient le déclenchement du plan "Grand froid" dans la capitale. "Les sans-abri" sont dans la rue par milliers et pour la moitié d'entre eux refusés au 115 (numéro d'urgence destiné aux SDF, ndlr) puisqu'il n'y a pas de place", déclarait le porte-parole du DAL, Jean-Baptiste Eyraud.





Alors, pourquoi ce plan "Grand Froid" n'a-t-il pas été déclenché dans la capitale ? Contactée par LCI, la préfecture de la région Ile-de-France nous indique que son activation est laissée à l'appréciation des préfectures de département. Comment marche exactement ce plan "Grand Froid" ? Le niveau 1 est activé lorsqu'on observe des températures négatives le jour et comprises entre -5 et -10° la nuit. Le niveau 2 est quant à lui est déclenché lorsque les températures sont négatives le jour et entre -10 et -18° la nuit. Enfin, le niveau 3 est activé à partir -18° la nuit.