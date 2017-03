Météo : après une courte dégradation, le printemps s'installe dès mardi

Il a fait particulièrement beau ce samedi avec des températures dignes d'un mois de juillet sur le Sud-Ouest notamment. Météo France a relevé 18°C à Paris, 20°C à Lyon, 21°C à Toulon et Agen, 22°C à Nîmes, Aurillac et Clermont-Ferrand, 24°C à Bordeaux, Dax et Limoges, 25°C à Pau et Albi. Mais c'est sur les contreforts pyrénéens qu'il a fait le plus chaud avec 26°C enregistrés à Tarbes , Mont-de-Marsan et même 26°C à Luchon, pourtant située à 600 m d'altitude, un record depuis 10 ans.





Météo France indique cependant qu'à l'exception de Luchon, aucun record n'a été battu. Il a même déjà fait 31,2°C en février à Saint-Girons le 29 février 1960. D'ailleurs, "le record national de chaleur en métropole est plus élevé en février avec ces 31,2°C précédemment cités qu'en mars où il n'est "que" de 31°C à Pau le 25 mars 1955", souligne encore Météo France.