Météo : allez-vous continuer à avoir froid ?

Les nuages progresseront ce samedi 22 avril et profiteront d’une faiblesse de l’anticyclone au Nord et Nord-Est et pourraient même donner temporairement un peu de pluie. Les minimales dans cette région seront de 6 le matin et 17 l'après-midi. Au Sud, ce sera mieux puisque 6 degrés sont prévus en matinée pour 20 en seconde partie de journée.





Ce dimanche 23 avril, vous vous rendrez aux urnes avec des températures encore fraîches au Nord où on relèvera 5 degrés en moyenne le matin pour 15 l'après-midi. En revanche, dans l'Ouest et le Sud, ce sera 8 degrés le matin et 21 l'après-midi où les températures seront plus proches des normales de saison.