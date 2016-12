Météo : quel temps pour la dernière semaine de l'année ?

Avec un anticylone qui regonfle et des pressions élevées, le temps restera calme mais des brouillards persistants seront nombreux en plaines et dans les vallées. Dans les régions du nord-est, les températures seront à la baisse et n'excéderont pas les 3°C. Dans le reste de l'Hexagone, elles seront comprises entre 4 pour le nord et 17°C pour le sud.