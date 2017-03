Cinq chiffres qui font de Zeus une tempête historique

Du jamais-vu depuis 1999. La tempête Zeus, qui a durement frappé la France lundi 6 mars avec des vents d'une extrême violence, s'est classée au cinquième rang des plus fortes tempêtes depuis l'ouverture de l’Office national météorologique, il y a 70 ans. Et pour cause : cette dépression est inédite à bien des titres.