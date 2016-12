Météo : attention au verglas cette nuit en rentrant du Réveillon

La nuit de la Saint-Sylvestre s'annonce fraiche et même froide sur presque toute la France. Prévoyez l'écharpe, les gants et les bonnets pour sauter dans la nouvelle année. Si vous circulez en voiture soyez très prudent car les chaussées seront glissantes sur une large partie du pays. Les gelées seront généralisées dans les terres, comprises entre -5 et 0 degrés en général. Les seules régions à l'abri des températures négatives seront la Bretagne, les côtes atlantiques, et près de la Méditerranée.