Trois départements du sud de la France placés en vigilance orange pluie et inondations

"Dans la nuit de vendredi à samedi, les pluies parfois orageuses et fortes continuent d'affecter le littoral des Pyrénées-Orientales, l'est de l'Aude et l'ouest de l'Hérault", explique-t-il, alors que samedi, les pluies devraient se décaler progressivement vers l'est et perdre en intensité.





Sur ces zones, Météo France prévoit entre vendredi et samedi entre 60 et 150mm, en particulier sur les hauts cantons héraultais. C'est pourquoi il conseille d'"éviter, si possible, le réseau routier secondaire" et d'être "prudent face aux conditions de circulation" qui peuvent être "difficiles".