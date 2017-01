Météo : Twitter en alerte rouge face à la tempête Egon

Un internaute a quant à lui pris en photo les décorations de Noël qui ont eu un peu de mal à résister aux bourasques de vents à Amiens (Somme). Dans une vidéo, il est également possible de voir la neige tomber sur la ville. Un peu plus loin, dans le même département, à Santerre, une journaliste s'inquiète des poubelles qui ne tiennent plus en place, et qui peuvent devenir dangereuses.