Météo : un dimanche de Noël maussade, sauf dans le sud

C’est un Noël tristounet qui s’annonce sur le plan de la météo ce dimanche.





Selon les prévisions de Météo France, dès le début de la matinée, les nuages vont en effet envahir les régions situées des frontières du nord du pays jusqu’aux Pyrénées ainsi que sur la façade ouest. Ils seront parfois accompagnés de bruines ou de pluies faibles. Des brumes et brouillards matinaux se formeront également par endroits, en particulier sur la Nouvelle Aquitaine, dans la vallée de la Garonne, le Val de Saône et sur la région Centre. Un vent modéré de sud-ouest balaiera les côtes de la Manche et atteindra 50 à 70 km en rafales, voire 90 km/h en matinée sur la côte d'Opale.





A l’opposé, sur la Corse, le pourtour méditerranéen, une partie des Alpes ainsi que sur les Pyrénées, le ciel sera dégagé et le soleil généreux. Quelques stratus côtiers traîneront toutefois sur la côte d'Azur et la côte orientale de l'Ile de Beauté. Ils auront parfois du mal à se dissiper. Mistral et tramontane souffleront en leur domaine. Ils atteindront 50 à 70 km/h en rafales et jusqu'à 90 km/h sur les Bouches du Rhône.