Averses, orages… après le soleil, des prévisions météo en demi-teinte pour ce premier week-end de vacances

Dimanche, il y aura encore de la pluie dans le sud-ouest et le sud-est, et des orages éclateront en Corse. Ces derniers se déplaceront vers les Alpes-Maritimes dans l’après-midi. Dans le nord, le ciel sera nuageux tout au long de la journée. Quant aux températures, elles seront comprises entre 11 et 16 degrés.





Lundi, le soleil brillera de mille feux, hormis sur la façade atlantique et le nord du pays, où le ciel sera nuageux. Les températures seront comprises entre 12 et 21 degrés. Températures qui resteront plutôt stables les jours suivants, toujours selon Météo France. Des averses seront toutefois à prévoir mardi, sur l’ensemble du territoire et mercredi, dans le sud et l’est du pays.