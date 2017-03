Neige et verglas : 3 départements en alerte orange

Trois départements sont toujours en vigilance orange neige et verglas. Si la situation se poursuit pour le Cantal, l'Aveyron et le Tarn, la vigilance a été levée pour l'Ariège, l'Aude, les Bouches-du-Rhône, le Gard, l'Hérault, le Var, le Vaucluse et la Drôme.





Dans ces trois département les chutes de neige vont s'intensifier, les cumuls atteignant au-dessus de 500m, 20 cm voire 40. Par ailleurs, le vent soutenu peut favoriser la formation de congères sur les endroits exposés. La situation devrait s'améliorer dans l'après-midi ce samedi.





En Auvergne, les vents forts de cette nuit ont fait timber des branches sur les lignes électriques. Résultat : 3000 foyers étaient dans le noir ce samedi matin. "1500 foyers étaient touchés dans le Cantal, 850 dans la Haute-Loire, 500 dans le Puy-de-Dôme et 200 dans l'Allier", a précisé Enedis, indiquant qu'une "centaine de techniciens avec des entreprises partenaires étaient sur le

terrain pour rétablir le service d'ici la fin de journée". Durant le coup de vent, il "y a eu jusque 5000 clients coupés".