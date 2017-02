Vents violents : quatre départements toujours en vigilance orange ce lundi

Un fort vent de sud-est, accompagné de pluies, soufflera aussi sur le Languedoc-Roussillon. Ces pluies, parfois modérées, arroseront cette région pendant la majeure partie de la journée de lundi. De l'Aquitaine à la Bretagne, ainsi que sur la Corse, le temps sera très nuageux, avec des pluies faibles. Ces pluies deviendront plus continues au cours de la soirée et de la nuit suivante. Il neigera sur les Pyrénées à partir de 1800 mètres d'altitude.





Côté températures, le matin, de petites gelées, entre 0 et -1 degré, se produiront dans l'Est. Les minimales iront de 1 à 6 degrés du Nord et du Nord-Ouest jusqu'au Centre et de 7 à 12 degrés ailleurs. L'après-midi, il fera 8 à 14 degrés au nord de la Loire et 12 à 18 degrés au sud.