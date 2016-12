VIDÉO - Pluie ou soleil mais froid partout : voici la météo pour le week-end de la Saint-Sylvestre

Pour passer en 2017, prévoyez l'écharpe, les gants et les bonnets. Le froid s'est en effet installé sur le pays et la tendance va se maintenir tout le week-end du Réveillon du Nouvel An.





Attention en matinée, les brouillards - parfois épais - s'installeront sur plusieurs régions . Ce vendredi déjà, d'importantes nappes de brouillard étaient signalées autour de villes comme Alençon, Nantes, Le Mans, Rouen ou encore Dijon. Cette tendance va se maintenir ce week-end : samedi matin, excepté sur les hauteurs et en montagne, sur la Côte d'Azur et la Corse, les nuages bas et les brouillards seront très fréquents.