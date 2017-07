Orages : 15 départements placés en vigilance orange

Ainsi, l'agence spécialisée prévient que dans ces secteurs du Massif central et des Pyrénées, un risque important de phénomène violent, en particulier de forts cumuls de pluie, est à craindre. "En cours d'après-midi et soirée, une dégradation orageuse va s'installer sur le pays, précise encore Météo France. Cette dégradation sera plus marquée du Sud-Ouest au Massif central où les orages pourront être accompagnés de forte grêle, de violentes rafales de vent et pourront donner localement de forts cumuls de pluie en peu de temps, de l'ordre de 50 à 80 mm." Prudence, donc.