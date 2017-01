METEO - Huit départements d'Ile-de-France en alerte neige et verglas, consultez la carte

"Les températures ce matin vont de 0 à -5 degrés d'ouest en est, quelques degrés au-dessus de zéro sur le littoral. Les maximales varient entre -1 et 2 degrés dans l'Est, 2 et 8 à l'Ouest, entre 6 et 11 sur le Sud-Ouest et le Languedoc, 13 à 16 degrés sur les côtes provençales et la Corse".





A l'ouest le temps se radoucira un peu, quelques pluies s'étireront en matinée du sud Bretagne à l'Ile-de-France, elles se replieront le long de la Loire l'après-midi. Des éclaircies reviendront sur les régions bordant la Manche, entrecoupées d'ondées côtières. Le vent de nord-est sensible accentuera l'impression de fraîcheur bien que les températures redeviendront légèrement positives en journée sur le Nord et l'Ouest.





Sur la moitié sud, le temps sera sec. Le soleil restera bien présent en montagne, mais il se voilera sur le Massif central. En plaine, les brouillards matinaux seront nombreux en vallées de Garonne et du Rhône, il évolueront difficilement et des plaques de grisaille persisteront l'après-midi. Le ciel deviendra nuageux sur le Sud-Ouest et la Provence, quelques ondées menaceront la Corse.