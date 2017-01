Météo : jusqu’à -10°attendus en région parisienne la semaine prochaine

On annonce une plongée du mercure dans les jours à venir avec, ce week-end, le retour des gelées. La semaine prochaine, les températures pourraient atteindre les -15° sur les départements de l’est et du centre-est, alors que des chutes de neige sont prévues sur une bonne partie du pays.





En région parisienne, il fera entre -8 et -10 degrés et à Paris intramuros, -6°. Une vague de froid avec des températures qui pourraient rester les mêmes pendant au moins une semaine. Celle-ci s’apparente à la vague de froid de 2012, où le mercure était resté entre -10 et -14° pendant dix jours.