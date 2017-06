La canicule, c'est fini, l'alerte levée partout en France

On a fini de suer ! Météo France a levé, ce dimanche 25 juin au matin, l'alerte canicule dans les quatre départements où la vague de chaleur faisait de la résistance. A savoir : l’Ardèche (07), la Drôme (26), l’Isère (38) et le Rhône (69). Cette bouffée d’air frais est due à un anticyclone qui se retranche actuellement sur les Açores et qui offre le champ libre pour le retour des nuages. Après le passage orageux actif de cette nuit, c'est une masse d'air moins chaud qui concerne désormais les régions du sud-est du pays.





Le mois de juin 2017 se positionne pour l'instant sur la deuxième marche du podium des mois les plus chauds depuis que les relevés existent, avec une température moyenne de 21,2°C, juste derrière celui de l'année 2003 avec 22,4°C et juste devant celui de 1976, et ses 20,5°C.