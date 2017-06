Météo : la fin de la canicule, c'est pour ce dimanche !

Des entrées maritimes seront présentes en fin de nuit sur un large partie sud-ouest. Mais elles se dissiperont plus rapidement que les jours précédents. Des orages pourraient également éclater dès l'aube sur l'est de la chaîne pyrénéenne et s'étendre à l'ensemble des massifs. Ils s'accompagneront d'averses au cours de la journée.





Partout ailleurs, le temps sera bien calme avec de belles périodes ensoleillées. Sur le pourtour méditerranéen, quelques nuages bas traîneront vers la côte d'Azur, et des averses pourraient faire leur apparition sur le relief Corse et sur les Alpes. Les minimales resteront bien douces en bord de Méditerranée, avec 19 à 23 degrés et jusqu'en basse vallée du Rhône. Sur le reste du territoire, les tempréatures seront comprises entre 13 et 18 degrés. L'après-midi, le mercure affichera 20 à 25 degrés de la Bretagne à la frontière belge, 29 à 35 degrés dans le Sud-Est, et 24 à 29 degrés sur le reste du pays.