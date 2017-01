MÉTÉO - La vigilance orange neige et verglas levée sur l'ensemble du territoire

Pou cette fin de journée, "les températures maximales plafonnent entre -1 et 2 degrés du Grand Est au nord de Rhône-Alpes. Il fera 3 à 8 degrés en allant vers l'ouest, 8 à 10 au pied des Pyrénées, 10 à 13 sur les régions méditerranéennes, jusqu'à 14 à 16 degrés sur la Côte d'Azur et la Corse". Quelques flocons de neige pouraient tomber à l'est de la région parisienne, mais ne nécessitent pas de vigilance particulière.





Au petit matin mardi 3 janvier, attention aux gelées. Elles "sont encore généralisées dans les terres, comprises entre 0 et -3 degrés, localement -4 à -5 dans l'est. En journée, il ne fera pas plus de -1 à 2 degrés du nord-est au centre et au centre-est. Ailleurs, prévoyez 3 à 7 degrés en général, 10 à 13 autour de la Méditerranée, localement 15/16 sur le Midi et la Corse", précise Météo France.





Ce mardi, des brouillards givrants pourraient se former dans les terres en Bretagne et de la Normandie à la Flandre, mais aussi dans le centre du pays.