MÉTÉO - Le sud-est touché par des orages, des pluies continues prévues en Auvergne, Normandie et région parisienne

L'activité orageuse devrait se renforcer dans la soirée et la nuit sur la Provence alors que, sur une grande moitié ouest du pays, la perturbation circulant ce vendredi matin du Midi-Pyrénées à la Manche laissera place à un ciel variable dans le Sud-Ouest donnant des averses éparses.





Avec des ondées plus fréquentes et localement orageuses, le climat sera toujours nuageux sur le sud de la Bretagne et les Pays de Loire à la mi-journée et en début d'après-midi. Les températures maximales varient entre 7 et 12 degrés du Nord-Ouest à la région Midi-Pyrénées ainsi que sur l'Auvergne, 12 à 16 degrés de la frontière belge à la Provence en passant par l'Alsace, jusqu'à 18 à 19 degrés en Corse.