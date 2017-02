Météo : les giboulées de mars, ça s'explique comment ?

Nous ne sommes que fin février mais les giboulées de mars sont déjà là. Il s'agit, comme la définit Météo France, de brèves averses souvent accompagnée de vent , au cours desquelles se mêlent à la pluie des éléments de précipitations d'autre nature : grêlons ou bien flocons de neige , ou simplement granules de glace ou neige fondante." Et c'est comme chaque année, à la même période, marquant ainsi le passage de l'hiver au printemps.





"On a à cette époque de l'année de l'air relativement froid notamment en Allemagne, en Angleterre et dans le centre de l'Europe et de l'air plus doux qui remonte de la Méditerrannée. La rencontre entre les deux provoque un temps instable et la formation des giboulées de mars", explique Louis Bodin. "Plus l'écart de température est important entre le sol et l'altitude plus on peut avoir de l'instabilité". Et ces giboulées devraient encore être de mise pour la journée de mardi 28 février de manière plus intense.