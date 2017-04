MÉTÉO - Quelle tendance pour les vacances ? Voici les prévisions de Louis Bodin pour la semaine

A partir de là, les conditions anticycloniques vont s’installer. L’humidité va se dissiper plus rapidement. "Il y aura peut-être quelques brumes le matin, mais ensuite du grand soleil et des températures qui vont grimper, explique Louis Bodin. Attention, toutefois, il y aura un grand contraste, avec des gelées le matin et des températures à peine positives : entre 1°C et 4°C au lever du jour. L’après-midi, ce sera beaucoup plus agréable. On approchera des 20°C dans la moitié nord et entre 23°C et 25°C dans la partie sud."