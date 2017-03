Nancy : un handicapé lance un avis de recherche après s'être fait voler son vélo adapté

Selon France-Bleu Lorraine, qui rapporte l'information, ce Nancéien a opté, il y a un an et demi, pour ce vélo couché, mieux adapté à sa situation et qui lui permet de se déplacer plus aisément qu’en fauteuil roulant. Le vélo est un tricycle avec un cadre de couleur orange, un siège noir, un autocollant sur le côté droit. Sa valeur est estimée à 2.500 euros.