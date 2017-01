Mexique : des manifestations contre le prix de l'essence tournent au pillage de magasins

A Veracruz, unités de police supplémentaires ont été déployées et 14 personnes, au moins, ont été interpellées selon les autorités. Un homme, arrêté par les forces de l'ordre, explique : "Je suis venu pour acheter de la nourriture et je me suis retrouvé dans ce bordel ! Je ne savais pas !" Ce qui ne l'a visiblement pas empêché de se joindre à cette drôle de fête : "Je n'aurais jamais pensé que c'était aussi facile de voler", conclut-il. Afin de disperser la foule, des coups de feu ont été tirés, en l'air, par la police. Les agents ont toutefois dû attendre l'aube pour réussir à ramener le calme.





Mais Veracruz n'a pas été la seule touchée. Le regroupement national des détaillants mexicains a en effet fait savoir qu'un total de 79 commerces avaient été pillés dans le centre du pays, y compris à Mexico. Ils assurent en outre que 170 autres établissements ont été obligés de fermer et que certains se trouvent toujours assiégés.