Michel Catalano, otage des frères Kouachi, choisi pour imprimer les cartes de vœux de l’Elysée

Trois mois après sa réouverture, l’imprimerie de Michel Catalano vient d’être récompensée. Selon nos informations, l’Elysée l’a en effet choisie pour imprimer les cartes de vœux du président de la République. C'est le président lui-même qui a suggéré le choix de cette imprimerie pour "aider au redémarrage de l’entreprise", indique le service de presse de l’Elysée.





La carte a été créée et fabriquée par le service photographique de l’Elysée et l’impression confiée à Monsieur Catalano. Plusieurs propositions de cartes ont ensuite été faites à François Hollande. "On a fait le maximum pour que ce soit fait dans les meilleurs délais possibles avec la meilleure qualité possible", a expliqué l'imprimeur à LCI. "Ca m'a profondément touché, moi et mon personnel de pouvoir réaliser les carte de l'Élysée", a-t-il aussi confié.